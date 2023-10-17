電動四輪向け補助金制度、議論開始か

インド電動四輪向け補助金制度、議論開始か車両NEW国・地域インド業種車両関連タグベトナムインド米国自動車電機統計政策・法律・規制環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤ、香港でセダン「シール」発売中国深セン車両自動車NEWタイヤの森麒麟、小鵬の「空飛ぶ車」に供給中国山東車両自動車その他製造ゴム・皮革NEWエヌビディアと鴻海、ＥＶで提携拡大か台湾ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW現代自傘下、ステランティスに変速機供給へ韓国車両自動車車部品NEWサムスンＳＤＩ、25年にもＬＦＰ電池量産か韓国車両自動車車部品NEWＤＨＬ、バンコクでの運送にＥＶを導入タイ運輸自動車陸運環境NEW自動車統計バスの中通客車、１～９月新車販売3.7％増中国山東車両統計自動車NEW対米輸出額、１～９月は２％減の68億ドルカンボジア経済貿易統計その他製造政策・法律・規制NEW９月新車販売、前年同月比５％増の6.8万台マレーシア車両統計自動車NEW電動四輪向け補助金制度、議論開始かインド車両統計自動車電機環境政策・法律・規制NEW上期の新車販売253万台 乗用車は初の200万台超えインド車両統計自動車NEW９月の二輪販売台数、前年比0.8％増で横ばいインド車両統計二輪車電子・コンピューター電機精密機器機械陸運車部品NEW