９月新車販売は3.5％増

台湾９月新車販売は3.5％増ＳＵＶ好調、10月もプラス予想PICK UP車両NEW国・地域台湾業種車両関連タグ台湾自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波９月新車販売は3.5％増 ＳＵＶ好調、10月もプラス予想台湾車両統計自動車NEW８月のメーカー別車輸出、９社中４社が増加タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW東南アの７月車生産36万台 前年比７％増、販売は明暗色濃くASEAN車両マクロ経済統計自動車金融一般NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） 主要６カ国中４カ国でマイナス成長ASEAN車両統計自動車NEWＮＺ９月新車、ＥＶ推進策不透明で27％減少ニュージーランド車両統計自動車環境政策・法律・規制選挙NEW９月の乗用車販売、４社がプラス成長インド車両統計自動車NEW自動車統計９月新車販売は3.5％増 ＳＵＶ好調、10月もプラス予想台湾車両統計自動車NEW９月の輸出額4.4％減 半導体は２桁減、４カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEWタイの仕向け地別の車輸出台数（23年８月）タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW８月のメーカー別車輸出、９社中４社が増加タイ車両貿易統計自動車二輪車NEWＨＣＭ市、３Ｑ成長率6.7％ 消費持ち直し、不動産なお停滞ベトナム経済マクロ経済統計NEW東南アの７月車生産36万台 前年比７％増、販売は明暗色濃くASEAN車両マクロ経済統計自動車金融一般NEW