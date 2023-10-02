９月消費者物価、１年半ぶりに２％台に低下

インドネシア９月消費者物価、１年半ぶりに２％台に低下PICK UP経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア食品・飲料農林・水産マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向国家銀、今週も資金吸収継続 物価警戒、ドル高圧力抑止へベトナム金融マクロ経済金融一般NEW民間住宅価格、７～９月期は0.5％上昇シンガポール建設マクロ経済統計不動産NEW９月消費者物価、１年半ぶりに２％台に低下インドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産NEWガソリン値下げ、２週連続フィリピン資源石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW９月のＣＰＩ、前月比１％超上昇ベトナム経済マクロ経済統計公務員に「インフレ手当」 総支給２桁増も、物価統制は継続ミャンマー経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制ＣＰＩ９月消費者物価、１年半ぶりに２％台に低下インドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産NEW９月のＣＰＩ、前月比１％超上昇ベトナム経済マクロ経済統計23年成長率を5.8％に下方修正、ＡＤＢベトナム経済マクロ経済貿易統計豪８月ＣＰＩ、5.2％上昇 上昇幅拡大でも金利は据え置きかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制【為替マーケット分析】自分探しの旅オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制広州市の鉱工業生産、１～８月は減少幅縮小中国広東経済マクロ経済統計