現代自、23年国内生産台数を２倍に引き上げ

インドネシア現代自、23年国内生産台数を２倍に引き上げPICK UP車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグ韓国インドネシア自動車電機統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波鴻華のＥＶ車両、新北市路線バスで運用開始台湾運輸自動車ＩＴ一般電子・コンピューター陸運NEW現代自、サウジアラビア工場の設立推進韓国車両自動車NEW新首都で空飛ぶタクシー実証、来年８月前にインドネシア運輸自動車ＩＴ一般電機インフラ陸運空運NEW英シェル、ＥＶ充電設備付きの給油所増設へインドネシア車両自動車電機石油・石炭・ガス環境NEW現代自、23年国内生産台数を２倍に引き上げインドネシア車両貿易統計自動車電機NEWＥＶ組み立て、時間半分に＝トヨタ日本車両自動車その他製造NEW自動車統計湖北の１～８月経済統計、鉱工業は5.4％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） 輸出額は14％減、４カ月連続マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW現代自、23年国内生産台数を２倍に引き上げインドネシア車両貿易統計自動車電機NEW自動車・二輪車の生産２桁増、１～７月フィリピン車両統計自動車二輪車NEW車部門、実習生の雇用７～８割増の予測インド車両統計自動車二輪車教育雇用・労務政策・法律・規制車部品NEW自動車市場の値下げ販促継続 ９月に10ブランド超、様子見も中国車両統計自動車貿易統計湖北の１～８月経済統計、鉱工業は5.4％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW四川の１～８月経済統計、鉱工業は6.4％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW貿易総額が前年同期比５％減 今年度、輸出の不調に歯止めなしミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEW８月の輸出19％減、マイナス幅拡大マレーシア経済マクロ経済貿易統計電機精密機器農林・水産石油・石炭・ガスNEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） 輸出額は14％減、４カ月連続マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW現代自、23年国内生産台数を２倍に引き上げインドネシア車両貿易統計自動車電機NEW