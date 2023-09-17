８月の経済、消費指標が回復

中国８月の経済、消費指標が回復外出関連好調、投資は依然低迷PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り小売り外食・飲食観光マクロ経済統計政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務自動車統計北京の輸出額、１～８月は9.3％増中国北京経済マクロ経済貿易統計自動車石油・石炭・ガスNEW23年版の上海外資番付、アップルが首位維持中国上海経済マクロ経済統計NEW８月の経済、消費指標が回復 外出関連好調、投資は依然低迷中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW１～８月の財政収入、10％増に鈍化中国経済マクロ経済統計財政NEW８月の輸出8.3％減、３カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW８月新車販売、前年同月比６％増の7.2万台マレーシア車両統計自動車車部品NEW失業率８月の経済、消費指標が回復 外出関連好調、投資は依然低迷中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW労働需要の縮小傾向が顕著に ２Ｑ雇用統計、失業率は上昇へシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務豪８月の失業率3.7％、就業者数は過去最多オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務８月就業者26.8万人増、製造業は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務９月消費者マインド1.5％下落、家計圧力続くオーストラリア経済マクロ経済統計大企業の半数、下半期の採用は未定韓国経済マクロ経済統計雇用・労務