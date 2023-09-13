【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年８月

インド【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年８月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車車部品精密機器機械電子・コンピューター卸売り統計関連トピックス・特集・連載インド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）自動車統計23年版の上海100社番付、宝武が首位維持中国上海経済マクロ経済統計決算NEW京東集団が首位を維持 中国民間企業トップ500社中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信化学一般鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス金融一般設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売りNEW８月新車販売、前年比27％減 鬼月影響、支援策も効果なしベトナム車両統計自動車NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年８月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械卸売り車部品NEWリチウム電池の回収能力、28年に３倍超へ中国車両統計自動車環境車部品東風汽車の８月販売、13.4％減の18.1万台中国湖北車両統計自動車インド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年８月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械卸売り車部品NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年７月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター精密機器機械卸売り車部品【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年６月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年５月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年４月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022/23年度インド車両統計自動車二輪車