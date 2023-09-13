ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月）輸出額は14％減、４カ月連続マイナス経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計湖北の１～８月経済統計、鉱工業は5.4％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） 輸出額は14％減、４カ月連続マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW現代自、23年国内生産台数を２倍に引き上げインドネシア車両貿易統計自動車電機NEW自動車・二輪車の生産２桁増、１～７月フィリピン車両統計自動車二輪車NEW車部門、実習生の雇用７～８割増の予測インド車両統計自動車二輪車教育雇用・労務政策・法律・規制車部品NEW自動車市場の値下げ販促継続 ９月に10ブランド超、様子見も中国車両統計自動車貿易統計湖北の１～８月経済統計、鉱工業は5.4％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW四川の１～８月経済統計、鉱工業は6.4％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW貿易総額が前年同期比５％減 今年度、輸出の不調に歯止めなしミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEW８月の輸出19％減、マイナス幅拡大マレーシア経済マクロ経済貿易統計電機精密機器農林・水産石油・石炭・ガスNEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） 輸出額は14％減、４カ月連続マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW現代自、23年国内生産台数を２倍に引き上げインドネシア車両貿易統計自動車電機NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） 輸出額は14％減、４カ月連続マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月） ３カ国が３％未満、鈍化傾向続くASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月） ２％増の26.8万台、伸び率は横ばいASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（６月） フィリピン除く５カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月） 輸出は５％減、マレーシアなど不振ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月） 物価上昇率の低下傾向顕著ASEAN経済マクロ経済統計