８月ＰＰＩ3.0％下落、マイナス縮小継続

中国８月ＰＰＩ3.0％下落、マイナス縮小継続経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車食品・飲料化学一般繊維その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向８月のＣＰＩ、２カ月ぶり上昇中国経済マクロ経済統計食品・飲料その他製造石油・石炭・ガスその他サービス観光娯楽NEW８月ＰＰＩ3.0％下落、マイナス縮小継続中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料化学一般繊維その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道NEW広東省の８月ＣＰＩ、３カ月ぶりのプラス中国広東経済マクロ経済統計NEWコメの輸出価格が下落、高騰で買い控えベトナム農水貿易農林・水産輸入医薬品の価格高騰、患者に影響ミャンマー医薬医薬品社会一般８月ＣＰＩは2.52％上昇、７カ月ぶり高さ台湾経済マクロ経済統計自動車統計広汽集団の８月販売、２カ月連続のマイナス中国広東車両貿易統計自動車NEW賽力斯の８月販売、28％減の1.5万台中国重慶車両統計自動車NEW上海汽車の８月販売、17％減の42.3万台中国上海車両統計自動車NEW宇通客車の８月販売、37％の3899台中国河南車両統計自動車NEW中通客車、中間期は純利益2.4倍＝粗利上昇中国山東車両統計決算自動車NEW８月ＰＰＩ3.0％下落、マイナス縮小継続中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料化学一般繊維その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道NEW