上場企業の中間期３％減益

中国上場企業の中間期３％減益内外需弱含みや不動産不況などでPICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機化学一般鉄鋼・金属その他製造金融一般証券不動産建設・プラント陸運空運ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス小売り外食・飲食その他サービス観光娯楽マクロ経済統計貿易設備投資社会一般自動車統計ＥＶナタ汽車の８月販売、24％減の1.2万台中国浙江車両統計自動車NEW吉利の８月販売、24％増の15.3万台中国浙江車両統計自動車NEWＥＶ零ホウの８月販売、13％増の1.4万台中国浙江車両統計自動車NEW奇瑞の８月新車販売、２カ月連続で過去最高中国安徽車両統計自動車NEW東風汽車の中間期77％減益、合弁事業が不振中国湖北車両統計決算自動車設備投資NEWＢＹＤの「秦」、６カ月連続で４万台超え中国深セン車両統計自動車NEW貿易統計上場企業の中間期３％減益 内外需弱含みや不動産不況などで中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機化学一般鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス金融一般設備投資証券その他サービス不動産建設・プラント陸運空運観光娯楽社会一般小売り外食・飲食NEWインフラ整備「30年遅れ」 21兆円事業で挽回、長期計画もフィリピン経済マクロ経済統計インフラ政治一般政策・法律・規制NEWＢＹＤの８月販売、４カ月連続で最多更新中国深セン車両貿易統計自動車８月の輸出額8.4％減 半導体は２割減、３カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計経済社会開発委、中国経済減速に懸念表明タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制１～７月の貿易総額、15.6％減の277億ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計