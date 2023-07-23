NNA ASIA

サービス案内
    インドネシア

    州間の移住、島内・対岸多く

    ６割が20～30代、人口移動調査
    PICK UP
    経済
    国・地域
    インドネシア
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    貿易統計