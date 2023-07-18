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    ４～６月の失業率2.9％、45カ月ぶり低水準

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    経済

    香港政府統計処が18日発表した４～６月の失業率（速報値、季節調整済み）は、前期（３～５月）を0.1ポイント下回る2.9％だった。19年７～９月（2.9％）以来の低水準となった。

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