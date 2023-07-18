４～６月の失業率2.9％、45カ月ぶり低水準

香港４～６月の失業率2.9％、45カ月ぶり低水準PICK UP経済香港政府統計処が18日発表した４～６月の失業率（速報値、季節調整済み）は、前期（３～５月）を0.1ポイント下回る2.9％だった。19年７～９月（2.9％）以来の低水準となった。国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率４～６月の失業率2.9％、45カ月ぶり低水準香港経済マクロ経済統計雇用・労務消費の伸びが大幅鈍化、投資低調＝６月指標中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食６月就業者33.3万人増、高齢者がけん引韓国経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ求人広告の平均給与、初めて７万＄突破ニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制５月失業率は3.5％、４カ月連続横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務５月の失業率4.3％、18年ぶり低水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計４～６月の失業率2.9％、45カ月ぶり低水準香港経済マクロ経済統計雇用・労務陳首相、「遅くとも４Ｑに景気回復」台湾経済マクロ経済貿易統計６月の自動車産業、全分野でプラス韓国車両貿易統計自動車タイが魚の加工品輸出で世界２位＝商務省タイ農水マクロ経済貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制１～６月のコメ輸出、31％増の８億米ドルカンボジア農水貿易統計食品・飲料農林・水産【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 輸出は９％減、２カ月連続マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計