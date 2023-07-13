【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年６月

インド【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年６月車両国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載インド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）自動車統計輸入車の平均販売価格、１億ウォン目前韓国車両貿易統計自動車テック系企業の資金調達、上期は東南ア最大シンガポール金融統計ベンチャーＩＴ一般金融一般６月の電動車販売、5.9千台 単月最多、上期は６倍の2.3万台インドネシア車両統計自動車電機ダイハツの小売り販売、１～６月は13％増インドネシア車両統計自動車ＳＤＧｓ、目標到達に遅れ 22年時点ゼロ、コロナ禍で打撃フィリピン経済マクロ経済統計インフラ不動産陸運社会一般教育環境雇用・労務政治一般政策・法律・規制災害【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年６月インド車両統計自動車二輪車インド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年６月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年５月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年４月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2022/23年度インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年２月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023年１月インド車両統計自動車二輪車