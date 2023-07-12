【地方羅針盤】浙江省温州市

中国浙江【地方羅針盤】浙江省温州市経済NEW国・地域中国浙江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載地方羅針盤ＧＤＰ広東省のＧＤＰ、１～６月は5.0％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW四川省のＧＤＰ、１～６月は5.5％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW北京市のＧＤＰ、１～６月は5.5％成長中国北京経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW河北省のＧＤＰ、１～６月は6.1％成長中国河北経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW【人口減少時代】成長持続に生産性向上必須 都市化推進と知財開発強化が鍵に中国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW【地方羅針盤】浙江省温州市中国浙江経済マクロ経済統計NEW地方羅針盤【地方羅針盤】浙江省温州市中国浙江経済マクロ経済統計NEW【地方羅針盤】山東省済南市中国山東経済マクロ経済統計【地方羅針盤】河南省洛陽市中国河南経済マクロ経済統計【地方羅針盤】山西省太原市中国山西経済マクロ経済統計【地方羅針盤】新疆ウイグル自治区ウルムチ市中国新疆経済マクロ経済統計自動車【地方羅針盤】重慶市中国重慶経済マクロ経済統計