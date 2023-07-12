５月ＣＰＩ上昇率0.48％、９年ぶり低水準

カンボジア５月ＣＰＩ上昇率0.48％、９年ぶり低水準経済NEW国・地域カンボジア業種経済関連タグカンボジアマクロ経済統計ＣＰＩ江蘇のＣＰＩ、６月は0.2％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計NEW北京のＣＰＩ、６月は0.1％上昇＝鈍化続く中国北京経済マクロ経済統計NEW５月ＣＰＩ上昇率0.48％、９年ぶり低水準カンボジア経済マクロ経済統計NEW23年成長率見通し4.2％、ＡＭＲＯが据え置きマレーシア経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） 主要６カ国全てで前月より低下ASEAN経済マクロ経済統計NEWＡＭＲＯ、比の23年成長率6.2％と予測フィリピン経済マクロ経済統計NEWＧＤＰ５月ＣＰＩ上昇率0.48％、９年ぶり低水準カンボジア経済マクロ経済統計NEW23年成長率見通し4.2％、ＡＭＲＯが据え置きマレーシア経済マクロ経済統計NEWＡＭＲＯ、比の23年成長率6.2％と予測フィリピン経済マクロ経済統計NEW下半期成長率７％と予測、スタンチャートベトナム経済マクロ経済統計企業信頼感指数、４～６月は前期比で改善インド経済マクロ経済統計政策・法律・規制国家級開発区、ＧＤＰ１千億元超は54カ所中国経済マクロ経済統計