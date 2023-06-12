【為替マーケット分析】魔物退治、言葉と行動

オーストラリア【為替マーケット分析】魔物退治、言葉と行動経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析ＣＰＩ天津の５月ＣＰＩ、0.1％下落＝２年ぶり中国-天津経済マクロ経済統計上海の５月ＣＰＩ1.4％下落、前年の反動で中国-上海経済マクロ経済統計社会一般【為替マーケット分析】魔物退治、言葉と行動オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制浙江のＣＰＩ、５月は0.2％上昇中国-浙江経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ５カ国で上昇率の鈍化続くASEAN経済マクロ経済統計江蘇のＣＰＩ、５月は0.4％上昇中国-江蘇経済マクロ経済統計ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】魔物退治、言葉と行動オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】八方美人オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】ノスタルジア 33年前は何処にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】４つ目のバトンの担い手オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】失望・歓喜のサプライズオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】不安のリレーオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制