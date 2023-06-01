１～３月の都市部失業率6.8％

インド１～３月の都市部失業率6.8％コロナ前水準を大幅に下回るPICK UP経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計雇用・労務ＧＤＰ財政赤字のＧＤＰ比、昨年度は目標達成インド経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW来年度予算案は歳出15％増、財源確保が課題バングラデシュ経済マクロ経済統計インフラ政策・法律・規制NEW１～３月の都市部失業率6.8％ コロナ前水準を大幅に下回るインド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW今年の本質的な成長率は４％、来年３％台も中国-全国経済マクロ経済統計公的債務の対ＧＤＰ比、３月末時点で61.3％タイ経済マクロ経済統計財政22年度ＧＤＰ、7.2％増インド経済マクロ経済統計失業率１～３月の都市部失業率6.8％ コロナ前水準を大幅に下回るインド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW製造業雇用５％減、悪化続く ４カ月連続、政府が対策検討ベトナム経済マクロ経済統計繊維その他製造雇用・労務４月の失業率1.0％、前月から横ばいタイ経済マクロ経済統計雇用・労務「極貧困層」が過去６カ月減少、景気回復でマレーシア社会マクロ経済統計社会一般「求職活動は大変」69％、ＳＷＳ調査フィリピン経済統計雇用・労務３月失業率19％に改善、ＳＷＳ調べフィリピン経済統計雇用・労務