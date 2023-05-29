22年の名目賃金上昇率6.5％

シンガポール22年の名目賃金上昇率6.5％過去13年で最高水準、今年は鈍化PICK UP経済国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計雇用・労務ＣＰＩ５月消費者物価2.43％上昇、２カ月連続２％台ベトナム経済マクロ経済統計22年の名目賃金上昇率6.5％ 過去13年で最高水準、今年は鈍化シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務広東省の鉱工業生産、１～４月は0.8％増中国-広東経済マクロ経済統計広州市の鉱工業生産、１～４月は4.2％減中国-広東経済マクロ経済統計23年ＧＤＰ成長予測は2.04％ 輸出と投資減少で、８年ぶり低さ台湾経済マクロ経済統計４月ＣＰＩは3.3％上昇、２カ月連続で減速マレーシア経済マクロ経済統計通信食品・飲料保健医療繊維石油・石炭・ガス卸売りその他サービス不動産娯楽教育小売り外食・飲食貿易統計天津の輸出、１～４月は36.4％増の3700億元中国-天津経済マクロ経済貿易統計タイヤ工場の稼働率が上昇、受注旺盛で中国-全国製造貿易統計自動車その他製造ゴム・皮革車部品４月の輸出額13％減、12カ月連続マイナス香港経済マクロ経済貿易統計１Ｑの製造業生産額、２四半期連続マイナス台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造５月輸出６％減、回復兆しも前年割れ続くベトナム経済貿易統計対日輸出３月実績は221億円 ４割増、15カ月連続でプラス成長ミャンマー経済マクロ経済貿易統計繊維