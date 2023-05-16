【為替マーケット分析】４つ目のバトンの担い手

オーストラリア【為替マーケット分析】４つ目のバトンの担い手経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析ＣＰＩ天津の４月ＣＰＩ、0.2％上昇＝低水準続く中国-天津経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】４つ目のバトンの担い手オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW小売が２桁の伸び、復調鮮明 工業生産も堅調、投資は伸び悩み中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食上海の４月ＣＰＩ、２年３カ月ぶりに下落中国-上海経済マクロ経済統計北京のＣＰＩ、４月は0.3％上昇中国-北京経済マクロ経済統計江蘇の４月ＣＰＩ、直近２年半で最低中国-江蘇経済マクロ経済統計貿易統計上汽の「ＭＧ」、23年は80万台販売目標中国-上海車両貿易統計自動車NEW１～４月の造船受注29％増、伸び鈍化中国-全国製造貿易統計その他製造海運NEW日本ビールの輸入額、不買運動後で最高に韓国食品貿易統計食品・飲料農林・水産NEW輸出額２カ月連続でマイナス ３月の対タイ貿易、資源価格影響ミャンマー経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスNEW22年貿易収支、13.9億米ドルの黒字ラオス経済マクロ経済貿易統計NEW４月の輸出額、9.8％減少 外需低迷で回復遅れの可能性シンガポール経済マクロ経済貿易統計NEWＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】４つ目のバトンの担い手オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】失望・歓喜のサプライズオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】不安のリレーオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】ワールドカップの如くオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】賑やかだった南半球オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】No news is good news. 恐怖薄らぐオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制