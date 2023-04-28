【ラオス経済通信】フアパン県ノンカン空港で試験飛行を実施　第183回

ラオス【ラオス経済通信】フアパン県ノンカン空港で試験飛行を実施 第183回経済NEW国・地域ラオス業種経済関連タグラオス陸運空運電力・ガス・水道マクロ経済統計政策・法律・規制インフラ関連トピックス・特集・連載ラオス経済通信ＧＤＰ陝西省のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW河南省のＧＤＰ、１～３月は5.0％成長中国-河南経済マクロ経済統計設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW雲南省のＧＤＰ、１～３月は4.8％成長中国-雲南経済マクロ経済貿易統計NEW【ラオス経済通信】フアパン県ノンカン空港で試験飛行を実施 第183回ラオス経済マクロ経済統計インフラ電力・ガス・水道陸運空運政策・法律・規制NEWＮＺ富裕層の実効税率、中間層の半分＝内歳庁ニュージーランド経済マクロ経済統計不動産雇用・労務財政NEW河北省のＧＤＰ、１～３月は5.1％成長中国-河北経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント小売り外食・飲食ラオス経済通信【ラオス経済通信】フアパン県ノンカン空港で試験飛行を実施 第183回ラオス経済マクロ経済統計インフラ電力・ガス・水道陸運空運政策・法律・規制NEW【ラオス経済通信】ナムパーン石炭火力発電所の建設を開始 第182回ラオス経済マクロ経済電力・ガス・水道陸運観光社会一般【ラオス経済通信】電気料金の改正を準備 第181回ラオス経済マクロ経済自動車保健医療電力・ガス・水道金融一般社会一般雇用・労務【ラオス経済通信】開通13カ月で乗客900万人、貨物1,300万トン 第180回ラオス経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制【ラオス経済通信】第４回国民議会を招集 第179回ラオス経済マクロ経済インフラ空運観光政治一般政策・法律・規制財政外交【ラオス経済通信】Bitqik暗号通貨取引所がオープン 第178回ラオス経済マクロ経済ＩＴ一般鉱業電力・ガス・水道金融一般