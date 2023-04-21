ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月）マレーシアやベトナムが好調経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計重慶市、１～３月の輸出額は13.5％減中国-重慶経済マクロ経済貿易統計NEW江蘇省のＧＤＰ、１～３月は4.7％成長中国-江蘇経済マクロ経済貿易統計その他製造不動産建設・プラント小売りNEW山東省のＧＤＰ、１～３月は4.7％成長中国-山東経済マクロ経済貿易統計その他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント小売りNEW１～３月の金生産1.9％増、コロナ前回復中国-全国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属宝石・宝飾品鉱業小売りNEW広州交易会２期、出展企業数は1.2万社中国-広東経済マクロ経済貿易統計卸売りイベント小売りNEW空港旅客１日10万人、コロナ前の５割に回復香港運輸統計空運NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） マレーシアやベトナムが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（２月） 18％増の1.3兆円、5カ国でプラスASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） ４カ国で前月下回るシンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月） 12％増の27万台、５カ国で前年上回るASEAN車両マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（１月） 前月に引き続き４カ国で前年割れASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） 23％増の1.5兆円、前月から加速ASEAN経済マクロ経済貿易統計