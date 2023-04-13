３月の輸出額がプラス転換

中国-全国３月の輸出額がプラス転換15％増に、電動車と電池押し上げPICK UP経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国日本ASEAN米国欧州自動車車部品電機食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属精密機器紙・パルプ証券ＩＴ一般石油・石炭・ガスマクロ経済統計貿易自動車統計【中国自動車ランキング】２月中国-全国車両統計自動車NEW１～３月の中古車売買、ＮＥＶ比率が６％台中国-全国車両統計自動車小売りNEW３月の輸出額がプラス転換 15％増に、電動車と電池押し上げ中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属精密機器紙・パルプ石油・石炭・ガス証券車部品NEW中堅上場企業の半数、オーナー一家がＣＥＯ韓国経済マクロ経済統計NEW３月新車販売、前年比19％減 回復基調も依然冷え込み続くベトナム車両統計自動車二輪車NEWイスラム保険の比重拡大、市場シェア２割超マレーシア金融マクロ経済統計金融一般保険文化・宗教NEW貿易統計３月の輸出額がプラス転換 15％増に、電動車と電池押し上げ中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品繊維鉄鋼・金属精密機器紙・パルプ石油・石炭・ガス証券車部品NEW３月の輸入物価指数6.9％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEW３月のＩＣＴ輸出、需要低迷で32％減韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW３月新車販売、前年比19％減 回復基調も依然冷え込み続くベトナム車両統計自動車二輪車NEW新車販売485万台で過去最高 22/23年度、コロナ収束や半導体改善インド車両貿易統計自動車電子・コンピューター精密機器機械車部品NEW１～３月の貿易総額、14.5％減の113億ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計