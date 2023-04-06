【中国展示会情報】５月分

中国-全国【中国展示会情報】５月分経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車車部品食品・飲料保健医療ガラス・セメントその他製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス卸売り小売りその他サービス観光マクロ経済政策・法律・規制イベント関連トピックス・特集・連載中国展示会情報 ～北京、上海、広州、深セン～中国展示会情報 ～北京、上海、広州、深セン～【中国展示会情報】５月分中国-全国経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信食品・飲料保健医療その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガス卸売りその他サービス観光イベント政策・法律・規制車部品小売りNEW【中国展示会情報】４月分中国-全国経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電機保健医療医薬品バイオその他製造イベント【中国展示会情報】２～３月分中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信保健医療鉄鋼・金属その他製造電力・ガス・水道観光イベント【中国展示会情報】12月分中国-全国経済マクロ経済保健医療化学一般その他製造ゴム・皮革機械金融一般その他サービスイベント【中国展示会情報】11月分中国-全国経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造電力・ガス・水道卸売りその他サービス空運イベント小売り【中国展示会情報】10月分中国-全国経済マクロ経済その他製造建設・プラント娯楽メディアイベント