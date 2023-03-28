上場企業、利幅が軒並み縮小

タイ上場企業、利幅が軒並み縮小22年の業績、コスト増の影響でPICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ食品・飲料鉄鋼・金属その他製造金融一般保険不動産建設・プラント小売りマクロ経済統計ＧＤＰ上場企業、利幅が軒並み縮小 22年の業績、コスト増の影響でタイ経済マクロ経済統計食品・飲料鉄鋼・金属その他製造金融一般保険不動産建設・プラント小売りNEW創造産業、22年ＧＤＰ寄与度7.3％に低下フィリピン経済マクロ経済統計ＩＴ一般その他サービス娯楽メディアイベント文化・宗教雇用・労務23年外国人旅行者、３月18日までに557万人タイ観光マクロ経済統計金融一般観光政策・法律・規制省市別ＧＤＰ、ＨＣＭが首位 二大都市が全体の３割占めるベトナム経済マクロ経済統計世界幸福度ランキング、ラオスは89位ラオス社会統計社会一般世界幸福度ランク、マレーシアは55位マレーシア社会マクロ経済統計社会一般自動車統計北汽藍谷が80億元調達、Ｒ＆Ｄ強化へ中国-北京車両統計決算自動車証券NEW2023年２月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW２月の新車販売3.9％減、商用車が２桁減少タイ車両統計自動車NEW上場企業、利幅が軒並み縮小 22年の業績、コスト増の影響でタイ経済マクロ経済統計食品・飲料鉄鋼・金属その他製造金融一般保険不動産建設・プラント小売りNEWＮＥＶ保険契約が増加、値下げ策奏功中国-全国車両統計自動車保険小売り北京汽車の22年は８％増収、ベンツ販売増で中国-北京車両統計決算自動車