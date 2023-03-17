ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（１月）前月に引き続き４カ国で前年割れ経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計吉利汽車の22年12月期、４年ぶり増益確保中国-浙江車両貿易統計決算自動車NEW22年の三大園区売上高が最高 ＩＣ好調、23年は横ばいか微増か台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW１月の対日衣料は前年2.2倍 139億円、アジア内でも復調顕著ミャンマー繊維貿易統計繊維NEW23年の輸出入9.2～9.5％増、ＭＩＤＦ予測マレーシア経済マクロ経済貿易統計電機農林・水産石油・石炭・ガスNEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（１月） 前月に引き続き４カ国で前年割れASEAN経済マクロ経済貿易統計NEWＮＺ２月の貿易赤字12億＄、赤字幅は縮小ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（１月） 前月に引き続き４カ国で前年割れASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） 23％増の1.5兆円、前月から加速ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ３カ国で上昇率拡大ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） ３％増の26万台、各国で明暗ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月）４カ国で前年同月割れASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月） 21％増の1.4兆円ASEAN経済マクロ経済貿易統計