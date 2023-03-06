ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月）23％増の1.5兆円、前月から加速経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計自動車輸出が好調、今年２割増も＝業界予測中国-全国車両貿易統計自動車車部品NEW２月輸入物価指数、0.5％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEW１月の国境貿易3.7％減、マレー・緬が縮小タイ経済マクロ経済貿易統計NEW１～２月の貿易総額、22％減の68億ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計NEW１月ゴム生産量、前月比3.6％減の2.9万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） 23％増の1.5兆円、前月から加速ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） 23％増の1.5兆円、前月から加速ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ３カ国で上昇率拡大ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） ３％増の26万台、各国で明暗ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月）４カ国で前年同月割れASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月） 21％増の1.4兆円ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月）４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計