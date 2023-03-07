【続・政経ウオッチ】 2022年は5.31％成長、格差解消は疑問

インドネシア【続・政経ウオッチ】 2022年は5.31％成長、格差解消は疑問経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載続・インドネシア政経ウオッチＧＤＰ家計負債残高、チョンセ保証金含め306兆円韓国経済マクロ経済統計金融一般不動産NEW22年のＥＰＦ配当率5.35％、前年下回るマレーシア経済統計金融一般政策・法律・規制財政NEW【続・政経ウオッチ】 2022年は5.31％成長、格差解消は疑問インドネシア経済マクロ経済統計NEW今年のＧＤＰ目標、５％前後 過去最低、足元好調で達成容易か中国-全国経済マクロ経済貿易統計電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント環境雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食虹橋経済圏、22年ＧＤＰは20年比17％増に中国-上海経済マクロ経済統計政策・法律・規制経済３団体合同委、輸出伸び率予測引き下げタイ経済マクロ経済統計失業率１月の失業率1.9％、前月から改善シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【続・政経ウオッチ】 2022年は5.31％成長、格差解消は疑問インドネシア経済マクロ経済統計NEW今年のＧＤＰ目標、５％前後 過去最低、足元好調で達成容易か中国-全国経済マクロ経済貿易統計電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント環境雇用・労務政策・法律・規制財政小売り外食・飲食失業率、22年第４四半期は1.15％に改善タイ経済マクロ経済統計２月の失業率、7.45％に悪化インド経済マクロ経済統計雇用・労務成都市、23年経済成長目標は「６％以上」中国-四川経済マクロ経済貿易統計設備投資雇用・労務政策・法律・規制小売り続・インドネシア政経ウオッチ【続・政経ウオッチ】 2022年は5.31％成長、格差解消は疑問インドネシア経済マクロ経済統計NEW【続・政経ウオッチ】計画殺人事件、動機不明のまま死刑判決インドネシア社会社会一般【続・政経ウオッチ】再び内閣改造、ナスデム党は閣外かインドネシア政治社会一般政治一般政策・法律・規制【続・政経ウオッチ】ニッケル製錬企業で暴動インドネシア経済マクロ経済社会一般事件雇用・労務【続・政経ウオッチ】雇用創出法代替政令の発布インドネシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制【続・政経ウオッチ】政府悲願の刑法改正案が可決 第38回インドネシア政治政治一般政策・法律・規制