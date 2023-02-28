航空旅客数、22年は国内外とも４倍超え

フィリピン航空旅客数、22年は国内外とも４倍超え運輸NEW国・地域フィリピン業種運輸関連タグフィリピン空運観光統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW日本が対中国の水際対策緩和、３月１日から中国-全国社会マクロ経済空運社会一般政策・法律・規制NEW空港利用者増加、運営企業の業績回復に期待中国-全国運輸統計空運観光小売りNEW自動車市場は３月に正常化、消費券が追い風中国-全国車両自動車政策・法律・規制NEWコロナ、新たな死亡例ゼロ香港社会統計保健医療社会一般NEW香港便再開に遅れ、空港地上業務で人手不足香港運輸空運雇用・労務NEW貿易統計リチウムイオン電池の生産額、22年は２倍に中国-全国製造貿易統計電機その他製造車部品NEW上海のＩＣＶ試験場、総延長が1800キロに中国-上海車両統計自動車ＩＴ一般陸運NEW１月輸出額36.7％減、70年来で最大の落込み香港経済マクロ経済貿易統計NEW【韓国経済統計】２月号韓国経済マクロ経済貿易統計NEWコロナ・少子化、成長後押し タイでペット市場が拡大中（上）タイ食品統計食品・飲料その他サービスNEW【インドネシア経済統計】１月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW