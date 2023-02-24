【フィリピン為替情報】ペソは１カ月半ぶり安値、米で引き締め長期化も

フィリピン【フィリピン為替情報】ペソは１カ月半ぶり安値、米で引き締め長期化も金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般証券マクロ経済貿易政策・法律・規制政治一般外交関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報フィリピン為替情報【フィリピン為替情報】ペソは１カ月半ぶり安値、米で引き締め長期化もフィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交NEW【フィリピン為替情報】ペソ大幅下落、米利上げ継続観測でフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ペソは約７カ月ぶり高値、米利上げ減速観測受けフィリピン金融マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】米インフレ鈍化、ペソは約半年ぶり高値フィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交