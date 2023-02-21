【為替マーケット分析】いばらの道

オーストラリア【為替マーケット分析】いばらの道経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析ＣＰＩ成都市、23年経済成長目標は「６％以上」中国-四川経済マクロ経済貿易統計設備投資雇用・労務政策・法律・規制小売りNEW23年ＧＤＰ成長予測は2.12％ 0.63Ｐ下方修正、輸出や投資減台湾経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】いばらの道オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW杭州市、23年経済成長目標は「５％以上」中国-浙江経済マクロ経済統計太陽光の設備容量、23年に最大120ＧＷ拡大中国-全国公益貿易統計電機その他製造インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制遼寧省のＣＰＩ、１月は2.1％上昇中国-遼寧経済マクロ経済統計失業率成都市、23年経済成長目標は「６％以上」中国-四川経済マクロ経済貿易統計設備投資雇用・労務政策・法律・規制小売りNEW１月失業率3.5％、22年ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【為替マーケット分析】いばらの道オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW杭州市、23年経済成長目標は「５％以上」中国-浙江経済マクロ経済統計11～１月の失業率3.4％、９期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務豪１月失業率、3.7％に悪化 利上げの影響か、季節要因もオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】いばらの道オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】円、もはや脇役にあらずオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】声高まる豪ドル推しオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】維持で意地オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】押し合い、へし合い、せめぎ合いオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】安堵の中で悲観の芽オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制