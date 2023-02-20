太陽光の設備容量、23年に最大120ＧＷ拡大

中国-全国太陽光の設備容量、23年に最大120ＧＷ拡大公益NEW国・地域中国-全国業種公益関連タグ中国その他製造電力・ガス・水道統計貿易政策・法律・規制インフラ環境ＣＰＩ太陽光の設備容量、23年に最大120ＧＷ拡大中国-全国公益貿易統計その他製造インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW遼寧省のＣＰＩ、１月は2.1％上昇中国-遼寧経済マクロ経済統計天津市のＣＰＩ、１月は1.9％上昇中国-天津経済マクロ経済統計上海のＣＰＩ、１月は2.6％上昇中国-上海経済マクロ経済統計浙江のＣＰＩ、１月は2.4％上昇中国-江蘇経済マクロ経済統計江蘇のＣＰＩ、１月は2.7％上昇中国-江蘇経済マクロ経済統計貿易統計太陽光の設備容量、23年に最大120ＧＷ拡大中国-全国公益貿易統計その他製造インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW石油精製能力が拡大、年間9.2億トンに中国-全国資源マクロ経済貿易統計化学一般石油・石炭・ガスNEW１月の輸出16.6％減、４カ月連続マイナス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW22年ＧＤＰ、予想下回る伸び ４Ｑは輸出不振で前期比マイナスタイ経済マクロ経済貿易統計その他製造観光政策・法律・規制NEW輸出の減速傾向が加速 １月25％減、今後も低迷シンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW投資委、３年ぶり１兆ペソ認可見込むフィリピン経済統計政策・法律・規制NEW