バーツ高、高付加価値製品の輸出に逆風

タイバーツ高、高付加価値製品の輸出に逆風経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ食品・飲料宝石・宝飾品農林・水産ゴム・皮革その他製造金融一般石油・石炭・ガスマクロ経済統計貿易貿易統計船舶などの無関税輸入、累計50億元に＝海南中国-海南経済貿易統計陸運海運空運政策・法律・規制NEW23年の経済成長は５％前後、社会科学院中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造インフラ設備投資不動産観光NEW長城の22年本決算23％増益、販売価格上昇で中国-河北車両貿易統計決算自動車NEW服飾企業の売上高、22年は５％減の1.45兆元中国-全国繊維貿易統計繊維その他製造NEW１月の生産者物価指数、2.4％上昇タイ経済マクロ経済統計NEWバーツ高、高付加価値製品の輸出に逆風タイ経済マクロ経済貿易統計食品・飲料宝石・宝飾品その他製造ゴム・皮革農林・水産石油・石炭・ガス金融一般NEW関連記事５月輸出額は42％増、11年ぶりの高い伸びタイ経済貿易統計４月輸出額は13％増、車両などがけん引タイ経済貿易統計トランプ大統領、短期的な影響軽微＝商務省タイ経済マクロ経済貿易3月輸出18％増、過去最高の130億ドルタイ経済マクロ経済貿易自動車二輪車電子・コンピューター電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造ゴム・皮革農林・水産空運加工前の宝石、付加価値税をカットタイ宝石・宝飾品