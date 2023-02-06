北汽新能源の１月販売、0.1％増の2125台

中国-北京北汽新能源の１月販売、0.1％増の2125台車両NEW国・地域中国-北京業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波北汽新能源の１月販売、0.1％増の2125台中国-北京車両統計自動車NEW創維汽車、今年の販売目標４万台中国-深セン車両統計自動車NEWテスラの国内販売価格、最大で14％値下げ韓国車両自動車NEWＬＧエナジー、米社に商用ＥＶ電池供給韓国車両自動車車部品NEWＥＶ電池生産、減税・補助金を原則承認タイ車両自動車電機政策・法律・規制車部品NEW地場２社、ＥＶのシェアリングで協業開始タイ運輸貿易自動車電機その他サービス陸運教育環境NEW自動車統計北汽新能源の１月販売、0.1％増の2125台中国-北京車両統計自動車NEW賽力斯の１月車販売、49％減の１万台中国-重慶車両統計自動車NEW中央、公共車両の全面電動化に試験措置中国-全国車両統計自動車インフラ陸運政策・法律・規制小売りNEWホンダの１月販売56.2％減、春節要因で中国-全国車両統計自動車NEW創維汽車、今年の販売目標４万台中国-深セン車両統計自動車NEW電動車が主戦場、ＨＶ軸に 自動車展示会にみる潮流（上）シンガポール車両統計自動車電機イベントNEW関連記事北汽新能源の11月販売、2.4倍の6052台中国-北京車両統計自動車北汽新能源の10月販売、２カ月連続プラス中国-北京車両統計自動車北汽新能源の８月販売、7.6％減の3766台中国-北京車両統計自動車ＥＶ大手の北汽新能源、１月新車販売47％減中国-北京車両統計自動車ＥＶ大手の北汽車新能源、５月販売は77％減中国-北京車両統計自動車