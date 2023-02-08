オーストラリア【月次リポート】オーストラリア（１月）経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアニュージーランド日本マクロ経済統計政治一般関連トピックス・特集・連載オーストラリアの月次リポートＣＰＩ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月）４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計NEW消費者物価、１月8.7％上昇 ３カ月連続で14年ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW１月のＣＰＩ5.02％上昇、鈍化傾向続くタイ経済マクロ経済統計ＮＺ生活費、全世帯グループで高騰＝統計局ニュージーランド経済マクロ経済統計社会一般吉林の鉱工業生産、22年は6.4％減中国-吉林経済マクロ経済統計自動車統計車販売店の６割、23年の販売目標引き上げ中国-全国車両統計自動車その他サービスNEW12月ゴム生産量、前月比8.9％増の3.1万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産NEWタクシー・配車の利用満足度、前年より低下シンガポール運輸統計自動車陸運NEW１月の新車販売、12%増の９万4087台インドネシア車両統計自動車NEW22年の製造業成長率5.01％、前年から加速インドネシア製造マクロ経済貿易統計自動車二輪車食品・飲料鉄鋼・金属その他製造設備投資車部品NEW新車が記録的高値に、コロナ禍に割引減るオーストラリア車両統計自動車NEW失業率【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEWＮＺ３Ｑ失業率3.4％に上昇、市場軟化の兆候ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務１月の失業率、７％台に改善インド経済マクロ経済統計雇用・労務22年の労働市場は回復顕著 失業率2.0％、約７年ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務【為替マーケット分析】維持で意地オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制甘粛省のＧＤＰ、22年は4.5％成長中国-甘粛経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制小売り貿易統計１月輸出額は５カ月連続減少 21.2％減、非需要期と春節が影響台湾経済マクロ経済貿易統計NEW12月ゴム生産量、前月比8.9％増の3.1万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産NEW22年の製造業成長率5.01％、前年から加速インドネシア製造マクロ経済貿易統計自動車二輪車食品・飲料鉄鋼・金属その他製造設備投資車部品NEW22年の港湾輸出貨物11％減、旅客は2.6倍フィリピン運輸貿易統計海運観光NEW豪12月貿易５年連続黒字、石炭輸出は減少オーストラリア経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス観光NEW【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEWオーストラリアの月次リポート【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW【月次リポート】オーストラリア（12月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（11月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（10月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（９月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（８月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般関連記事ＷＡ、ＪＢＩＣや姫路港と再エネ協力で覚書オーストラリア資源貿易石油・石炭・ガス鉱業金融一般環境〔政治スポットライト〕 豪・ＮＺ・島しょ国の要人、茂木氏と会談オーストラリア政治貿易政治一般外交豪とパプア、６月に安保協定調印へオーストラリア政治政治一般軍事外交豪トヨタ、旧工場を納車前センターに転換オーストラリア車両自動車車部品〔政治スポットライト〕駐日豪大使、ジャスティン・ヘイハースト氏にオーストラリア政治外交