銀行貸出残高、12月は13.4％増

フィリピン銀行貸出残高、12月は13.4％増金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般統計自動車統計湖南省の鉱工業生産、22年は7.2％増中国-湖南経済マクロ経済統計その他製造金融一般小売りNEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW工業企業、22年は４％減益＝コロナ禍影響中国-全国経済マクロ経済統計医薬品鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガスNEW22年の財政収入0.6％増、税還付で伸び鈍化中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW22年12月の産業統計、生産・消費がマイナス韓国経済マクロ経済統計設備投資NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ３％増の34万台、３市場でマイナス成長ASEAN車両統計自動車NEW関連記事銀行貸出残高、11月は13.7％増フィリピン金融統計金融一般銀行貸出残高、10月13.9％増に加速フィリピン金融金融一般３月の銀行貸出残高4.5％減、４カ月連続フィリピン金融統計金融一般２月の銀行貸出残高2.7％減、下げ幅拡大フィリピン金融マクロ経済統計金融一般２月の銀行貸出残高12.2％増、伸び加速フィリピン金融統計金融一般