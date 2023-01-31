行動制限、近く撤廃へ

フィリピン行動制限、近く撤廃へ政府検討、警戒レベルは継続PICK UP社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（31日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW韓国からの入国に検査義務、中国が報復強化中国-全国社会空運社会一般政治一般NEW海外旅行が上向き、一部予約いっぱいも中国-全国観光観光社会一般政策・法律・規制NEW工業企業、22年は４％減益＝コロナ禍影響中国-全国経済マクロ経済統計医薬品鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガスNEWコロナ死亡例、新たに９件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW水際措置の完全撤廃、行政長官「間もなく」香港社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事コロナ対策、修正手詰まり 警戒レベル、政府議論進まずフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ警戒レベル見直しへ ５日に協議、行動制限と切り離しフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ警戒レベル、行動制限と切り離しへフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制【月次リポート】フィリピン（６月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計食品・飲料保健医療インフラ金融一般社会一般環境雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交マヨン火山、警戒レベル４に引き上げフィリピン社会社会一般