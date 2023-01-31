【香港・マカオ経済統計】2022年12月

香港【香港・マカオ経済統計】2022年12月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW１月の製造業ＰＭＩ、４カ月ぶりの節目超え中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造卸売りその他サービス建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW【香港・マカオ経済統計】2022年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW12月の香港ドル預金1.2％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】2022年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売り【香港・マカオ経済統計】10月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】９月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】７月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り関連記事【インド経済統計】2022年12月インド経済マクロ経済【タイ経済統計】2022年12月タイ経済統計【アジア・豪州経済統計】2022年12月アジア経済マクロ経済【香港・マカオ経済統計】2021年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【タイ経済統計】2014年12月タイ経済マクロ経済統計