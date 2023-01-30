自動車輸出、22年は過去最高

韓国自動車輸出、22年は過去最高生産も増加、ＥＶなど好調後押し車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波鴻海、ＧＭのＥＶ製造受託か＝報道台湾ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW自動車輸出、22年は過去最高 生産も増加、ＥＶなど好調後押し韓国車両統計自動車NEWボルボ、25年までに全車ＥＶ販売に切り替えタイ車両決算自動車NEW22年の新規車両登録28％減少 インフレなど影響、ＥＶは躍進シンガポール車両統計自動車二輪車電機NEWＬＧ電子、平沢にＥＶ充電器生産ライン韓国車両自動車電機その他製造ＬＧエナジーが最高業績、ＥＶ市場成長で韓国車両決算自動車電機車部品自動車統計浙江がＮＥＶ発展策、25年に年産120万台へ中国-浙江車両マクロ経済統計自動車インフラ政策・法律・規制車部品NEW江蘇省のＧＤＰ、22年は2.8％成長中国-江蘇経済マクロ経済統計NEW陝西省のＧＤＰ、22年は4.3％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り外食・飲食NEW海南省のＧＤＰ、22年は0.2％成長中国-海南経済マクロ経済貿易統計設備投資NEW自動車輸出、22年は過去最高 生産も増加、ＥＶなど好調後押し韓国車両統計自動車NEW工業連盟、今年の二輪車生産4.2％増見込むタイ車両貿易統計二輪車NEW関連記事22年の韓国車販売3.9％増 半導体不足が緩和、海外販売好調韓国車両統計自動車９月の韓国車販売21％増 国内外で全社プラス、新車効果も韓国車両自動車８月の韓国車販売12％増 輸出好調続く、５社がプラスに韓国車両自動車６月の韓国車販売２％減 半導体不足続く、貨物ストも打撃韓国車両自動車１月の韓国車販売4.8％増 ４カ月ぶりプラス、海外販売回復韓国車両自動車