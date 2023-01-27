ＥＶをローテーション充電、関電系

日本ＥＶをローテーション充電、関電系公益NEW国・地域日本業種公益関連タグ日本自動車不動産ＩＴ一般電力・ガス・水道関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波電気自動車を初輸入、中国製40台が到着ミャンマー車両貿易自動車電機NEW23年ＥＶ販売、50％増予測も 充電施設の整備が喫緊の課題にマレーシア車両自動車電機環境車部品NEW西ジャワ州、公用車にＥＶ５台をリースインドネシア車両自動車電機NEWタクシー最大手、23年はＥＶ200台追加へインドネシア車両自動車電機陸運NEW中国比亜迪、ＥＶ組立工場の用地選定かフィリピン車両自動車電機環境政策・法律・規制財政NEWＥＶをローテーション充電、関電系日本公益自動車ＩＴ一般電力・ガス・水道不動産NEW関連記事ＮＳＷ新築住宅、エネ評価７つ星獲得必須にオーストラリア建設不動産建設・プラント環境政策・法律・規制ＥＶ充電インフラ、ずさんな工事が多数韓国車両自動車政策・法律・規制香港産のＥＶワイヤレス充電装置、ＨＫＰＣ香港車両自動車ＩＴ一般設備投資政策・法律・規制団地内にＥＶ充電器、韓国電力が設置韓国公益自動車インフラ電力・ガス・水道一度に最大18台、新たなＥＶ充電器開発韓国車両自動車