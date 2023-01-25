新規感染101人、２日連続で200人下回る

マレーシア新規感染101人、２日連続で200人下回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW〔トラム〕コロナ転用のスポーツ施設、２月に再開香港社会保健医療社会一般スポーツ政策・法律・規制NEW救急車、第５波中は１日半待ちも香港社会統計保健医療社会一般NEW本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官香港社会社会一般政策・法律・規制NEW春節前後の感染者、１日２千～３千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者２万人、死者25人増韓国社会保健医療社会一般NEW関連記事新規感染142人、20年10月以降で最少マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染227人、９日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染244人、８日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染367人、４日連続で500人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2465人、３日連続で３千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般