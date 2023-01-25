豪トヨタ、販売台数20万台とシェア20％を予想

オーストラリア豪トヨタ、販売台数20万台とシェア20％を予想車両更新国・地域オーストラリア業種車両関連タグオーストラリア日本自動車関連トピックス・特集・連載半導体不足半導体不足レクサス、印でＥＶ発売検討 22年から数車種をテスト走行インド車両貿易自動車電子・コンピューター精密機器機械環境車部品NEW豪トヨタ、販売台数20万台とシェア20％を予想オーストラリア車両自動車更新22年粗鋼生産7.4％減、自動車不振日本鉄鋼鉄鋼・金属車部品華虹半導体、無錫で12インチウエハー増産中国-江蘇ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他製造設備投資証券建設・プラント太陽電池の隆基、陝西西咸に新製造拠点中国-陝西製造ＩＴ一般その他製造電力・ガス・水道設備投資建設・プラント政策・法律・規制韓国半導体大手、市況悪化で減産本格化韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター関連記事豪トヨタ、コスト増で来年から販売価格引上げオーストラリア車両自動車豪の納車長期化、トヨタのランクル１年待ちオーストラリア車両自動車豪トヨタの21年ＨＶ販売6.5万台、目標超えオーストラリア車両統計自動車小売り豪トヨタのハイブリッド販売、20万台突破オーストラリア車両自動車豪トヨタ、市場シェア20％回復を目指すオーストラリア車両自動車二輪車