中国人観光客の回復期待、ゼロコロナ撤廃で

ミャンマー中国人観光客の回復期待、ゼロコロナ撤廃で観光NEW国・地域ミャンマー業種観光関連タグ中国ミャンマー空運観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW銀行の営業時間、マスク義務解除で正常化か韓国金融金融一般NEW新規感染者1.2万人、死者10人増韓国社会保健医療社会一般NEW韓国のコロナ感染者3000万人超え韓国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW30日から屋内マスクなし認可 地下鉄・病院など一部は着用継続韓国社会社会一般NEW入国者の新型コロナ、２週間で感染は５人タイ社会保健医療空運社会一般NEW関連記事タイ国境の中国都市開発、スタッフ採用開始ミャンマー経済マクロ経済保健医療建設・プラント観光娯楽政治一般タイ国境の中国都市開発、コロナで現場封鎖ミャンマー経済マクロ経済保健医療建設・プラント社会一般政治一般東部州の国境警備隊、タイ国境で事業再開ミャンマー経済マクロ経済建設・プラント政治一般タイ国境「中国都市」開発で軍幹部が収賄かミャンマー建設不動産建設・プラント観光娯楽政治一般軍事外交政府、タイ国境の中華系開発を捜査へミャンマー社会マクロ経済建設・プラント社会一般政策・法律・規制