21日の感染者８人、死者は27日連続ゼロ

ミャンマー21日の感染者８人、死者は27日連続ゼロ安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW21億人移動、訪日低迷＝制限なし春節スタート中国-全国運輸保健医療陸運空運観光NEW中国政府、国民のタイ団体旅行を許可タイ観光空運観光政策・法律・規制NEW19日の感染者８人、25日連続で死者ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW21日の感染者８人、死者は27日連続ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般NEW中国寄贈のコロナワクチン、300万回分到着ミャンマー医薬保健医療NEW関連記事19日の感染者８人、25日連続で死者ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW18日の感染者14人、死者は24日連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般17日の感染者10人、死者は23日連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般15日の感染者９人、死者は３週間連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般５日の感染者４人、死者ゼロは11日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制