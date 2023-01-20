12月ＣＰＩは3.8％、半年ぶり３％台に低下

マレーシア12月ＣＰＩは3.8％、半年ぶり３％台に低下経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシア食品・飲料卸売り小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計社会一般ＣＰＩ12月ＣＰＩは3.8％、半年ぶり３％台に低下マレーシア経済マクロ経済統計食品・飲料卸売りその他サービス社会一般小売り外食・飲食NEW豪12月企業景況感下落、インフレピーク越えかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW【為替マーケット分析】維持で意地オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW豪州のインフレ加速は４Ｑでピーク＝財相オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般上海のＣＰＩ、12月は2.1％上昇中国-上海経済マクロ経済統計甘粛省のＧＤＰ、22年は4.5％成長中国-甘粛経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制小売り関連記事６月ＣＰＩ3.4％上昇、６カ月ぶり３％台マレーシア経済マクロ経済統計食品・飲料卸売りその他サービス社会一般小売り外食・飲食４月ＣＰＩ2.3％上昇、１年３カ月連続プラスマレーシア経済マクロ経済統計１月のＣＰＩ2.3％上昇、12カ月連続プラスマレーシア経済マクロ経済統計食品・飲料保健医療繊維その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道その他サービス陸運観光教育政策・法律・規制外食・飲食10月消費者物価2.9％上昇、９カ月連続プラスマレーシア経済マクロ経済統計６月消費者物価3.4％上昇、５カ月連続プラスマレーシア経済マクロ経済統計通信食品・飲料保健医療電力・ガス・水道その他サービス