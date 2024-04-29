深セン市のＧＤＰ、１～３月は6.4％成長

中国深セン深セン市のＧＤＰ、１～３月は6.4％成長経済NEW国・地域中国深セン業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ深セン市のＧＤＰ、１～３月は6.4％成長中国深セン経済マクロ経済統計NEW台経院、24年ＧＤＰ成長率予測を上方修正台湾経済マクロ経済統計１～３月ＧＤＰ成長率、5.17％予測＝財務省インドネシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政５大都市燃油価格が過去最高、インフレ悪化もオーストラリア経済マクロ経済石油・石炭・ガス金融一般雇用・労務政策・法律・規制財政３月ＣＰＩは1.8％上昇、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計豪ＣＰＩ、１Ｑは3.6％上昇 予測上回り高金利長期化もオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般ＧＤＰ深セン市のＧＤＰ、１～３月は6.4％成長中国深セン経済マクロ経済統計NEW広州市のＧＤＰ、１～３月は3.6％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW【ラオス経済通信】カーボンクレジット取引に関する政府令を整備へ 第194回ラオス経済マクロ経済統計陸運環境政策・法律・規制小売りNEW国内経済は堅調さ増す＝金融庁 労働市場緩和へ、成長予測維持シンガポール経済マクロ経済統計１～３月ＧＤＰ成長率、5.17％予測＝財務省インドネシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政財閥４社、24年は積極投資 計1.7兆円、消費・再エネを開拓フィリピン経済マクロ経済決算インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント環境政策・法律・規制小売り