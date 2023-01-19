ＥＶ輸入、５年は関税ゼロ

フィリピンＥＶ輸入、５年は関税ゼロ大統領令、充電設備も実験へPICK UP車両NEW国・地域フィリピン業種車両関連タグフィリピン自動車政策・法律・規制インフラ環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波赤字続く小鵬汽車、25年に黒字化目指す中国-広東車両決算自動車NEWＳＫ Ｅ＆Ｓ、ＥＶ充電サービスを開始韓国車両自動車その他サービス陸運車部品NEWＥＶ輸入、５年は関税ゼロ 大統領令、充電設備も実験へフィリピン車両自動車インフラ環境政策・法律・規制NEWタタ自がＥＶ値下げ、競争激化が背景にインド車両自動車NEWＣＡＴＬ、ＮＩＯとの戦略提携を強化中国-福建車両自動車電機車部品小鵬汽車がＥＶ値下げ、テスラに対抗か中国-広東車両自動車関連記事シェル、初のＥＶ充電設備を設置フィリピン車両自動車電機石油・石炭・ガスインフラガソリン2.1ペソ値上げ、14日からフィリピン資源石油・石炭・ガス陸運政策・法律・規制小売りシェル、ＥＶ充電事業参入に備えフィリピン資源自動車石油・石炭・ガス証券その他サービス石油シェル、６月までにＥＶ充電設備を設置フィリピン公益自動車電機インフラ電力・ガス・水道ＱＥＶ、ＥＶ充電設備の設置でシェルと提携フィリピン公益石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道陸運環境