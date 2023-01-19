国際収支、12月は６億1200万ドルの黒字

フィリピン国際収支、12月は６億1200万ドルの黒字経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン金融一般マクロ経済統計貿易貿易統計甘粛省のＧＤＰ、22年は4.5％成長中国-甘粛経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制小売りNEW10～12月の失業率3.5％、８期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW23年の輸出は前年比9.2％増、ＭＩＤＦ予測マレーシア経済マクロ経済貿易統計電機NEW国営石油、22年のガス生産国内シェア12％インドネシア資源貿易統計石油・石炭・ガスNEW国際収支、12月は６億1200万ドルの黒字フィリピン経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW貿易赤字最大19.9兆円、円安原油高で輸入４割増日本経済貿易統計石油・石炭・ガスNEW関連記事国際収支、11月は７億5600万ドルの赤字フィリピン金融貿易統計金融一般国際収支、５月は16億ドルの赤字フィリピン金融金融一般４月国際収支、4.1億ドルの赤字に転落フィリピン金融金融一般３月の国際収支7.5億ドル、３カ月ぶり黒字フィリピン金融統計金融一般２月の国際収支、赤字1.5億ドルフィリピン経済マクロ経済統計金融一般財政