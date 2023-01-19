豪12月失業率、3.5％で横ばいも就業者は減少

オーストラリア豪12月失業率、3.5％で横ばいも就業者は減少経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計雇用・労務失業率甘粛省のＧＤＰ、22年は4.5％成長中国-甘粛経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント政策・法律・規制小売りNEW10～12月の失業率3.5％、８期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪12月失業率、3.5％で横ばいも就業者は減少オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW12月失業率3.52％、４カ月連続低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務12月の経済指標、鉱工業の伸び鈍化続く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食チベット、23年経済成長目標「８％前後」中国-チベット経済マクロ経済統計政策・法律・規制関連記事豪11月失業率3.4％で横ばい、追加利上げ確実かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務豪８月失業率3.5％、10カ月ぶりの悪化オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務豪６月失業率4.9％に低下、11年来の低水準オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務10月の豪失業率、７％に悪化 就業者は17万人増と回復基調オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務豪９月失業率、6.9％に悪化 就業者も減、コロナ不況じわりオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務災害