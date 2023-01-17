12月の経済指標、鉱工業の伸び鈍化続く

中国-全国12月の経済指標、鉱工業の伸び鈍化続く経済国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車電機医薬品化学一般鉄鋼・金属機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道小売り外食・飲食マクロ経済統計政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務自動車統計工業設備稼働率、22年４Ｑは75.7％に下落中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信化学一般繊維その他製造石油・石炭・ガス一汽解放の22年販売、６割減の17万台中国-北京車両貿易統計自動車12月の経済指標、鉱工業の伸び鈍化続く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食現代自がインドで成長加速 ＳＵＶ好調、ＥＶでスズキ追う韓国車両統計自動車電動車登録、22年は9.1万台 ＢＥＶが7.7倍増と伸びをけん引タイ車両統計自動車環境12月の産業景況感92.6、７カ月ぶりに悪化タイ経済統計失業率12月の経済指標、鉱工業の伸び鈍化続く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食チベット、23年経済成長目標「８％前後」中国-チベット経済マクロ経済統計政策・法律・規制広西、23年経済成長目標「5.5％前後」中国-広西経済マクロ経済統計政策・法律・規制北京市、23年成長率目標「4.5％以上」中国-北京経済マクロ経済統計陝西省、23年成長率目標「5.5％前後」中国-陝西経済マクロ経済統計江蘇省、23年経済成長目標は「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計その他製造政策・法律・規制関連記事７月の経済指標も回復基調 工業生産4.8％増、消費は低迷中国-全国経済マクロ経済統計その他製造設備投資雇用・労務小売り外食・飲食工業・投資・消費ともに失速 ４月統計、小売は16年ぶり低水準中国-全国経済マクロ経済統計上半期の鉱工業生産6.7％増、伸び率鈍化中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機医薬品鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス設備投資卸売り不動産建設・プラント社会一般雇用・労務小売り４月の鉱工業生産7.0％増、伸び率拡大中国-全国経済マクロ経済統計自動車電子・コンピューター通信鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り17年の鉱工業生産6.6％増、前年比0.6Ｐ拡大中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス設備投資卸売り不動産建設・プラント小売り