西部ガパリビーチ、訪問者数2.7倍の7.7万人

ミャンマー西部ガパリビーチ、訪問者数2.7倍の7.7万人観光NEW国・地域ミャンマー業種観光関連タグミャンマー観光統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW訪中前のＰＣＲ検査、紙の陰性証明が必要に中国-全国社会保健医療空運社会一般NEW中国、ビザ発給の一部容認＝公務や商務中国-全国社会マクロ経済社会一般NEW携程、旅行業界に１兆元の経済効果波及へ中国-上海観光マクロ経済ＩＴ一般観光娯楽小売り外食・飲食NEW上海の飲食店、大みそかの予約枠８割埋まる中国-上海サービス統計社会一般文化・宗教外食・飲食NEW中国のコロナ飲み薬に効果、既存薬と同等中国-全国医薬医薬品NEW関連記事ガパリビーチ、観光客誘致に環境保護が必要ミャンマー観光不動産建設・プラント観光娯楽航空局、西部の空港ホテルを民間と共同運営ミャンマー運輸インフラ不動産倉庫空運観光バンコク—ガパリ便、年内実現目指す＝観光連盟ミャンマー運輸マクロ経済卸売り倉庫空運観光社会一般小売りタイ格安航空ノック、バンコク—ガパリ便計画ミャンマー運輸倉庫空運ラカインなど３州で開発へ、ホテル集積地ミャンマー建設マクロ経済インフラ設備投資卸売り不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り