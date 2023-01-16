ＮＥＶ電池生産、22年は2.5倍の546ＧＷｈ

中国-全国ＮＥＶ電池生産、22年は2.5倍の546ＧＷｈPICK UP車両国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国自動車車部品統計インフラ自動車統計長安汽車、23年販売目標は２割増の280万台中国-重慶車両統計自動車22年の中古車取引8.9％減、コロナ禍影響中国-全国車両貿易統計自動車ＮＥＶ電池生産、22年は2.5倍の546ＧＷｈ中国-全国車両統計自動車インフラ車部品22年の輸出額７％増 一部製品が下支え、過去最高に中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品11月ゴム生産量、前月比12％減の2.8万トンマレーシア農水統計ゴム・皮革農林・水産22年車販売、26％増の472万台 ２年連続プラス、日本抜き世界３位インド車両統計自動車その他製造精密機器機械卸売り車部品小売り関連記事ＮＥＶ電池の生産量、11月は2.2倍中国-全国車両統計自動車インフラ車部品ＮＥＶ電池の生産量、10月は2.5倍中国-全国車両統計自動車電機その他製造インフラＮＥＶ電池の生産量、９月は2.6倍中国-全国車両統計自動車その他製造インフラＮＥＶ電池の生産量、８月は2.6倍に中国-全国車両統計自動車その他製造設備投資車部品ＮＥＶ電池の生産量、６月は2.7倍中国-全国車両自動車その他製造車部品